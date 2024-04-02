«Право на защиту?»: Иран пригрозил Израилю после атаки на консульство и обвинил США

«Исламская Республика Иран оставляет за собой законное неотъемлемое право в рамках международного права и Устава ООН обеспечить решительный ответ на такой достойный осуждения акт», – говорится в тексте.

Иран также призвал Совбез ООН «строжайшим образом» осудить удар Израиля по иранскому консульству и предпринять меры, в том числе созвать срочное заседание Совбеза. Иранские дипломаты считают, что меры СБ ООН должны быть направлены на скорейшее привлечение к ответу виновных в преступлении.

УДАР ПО КОНСУЛЬСТВУ

Израиль нанес удар по иранскому консульству в Дамаске около 17:00 мск 1 апреля. Агентство SANA сообщало, что здание полностью разрушено, погибли все, кто находился внутри.

По данным иранского телеканала Al-Alam и агентства Reuters, среди погибших был высокопоставленный военачальник Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Мохаммад Реза Захеди. Отмечается, что он являлся бригадным генералом, который командовал элитными силами спецназначения «Аль-Кудс» в Сирии и Ливане.

В Министерстве обороны Сирии подтвердили, что здание консульства оказалось полностью разрушено в результате авиаудара. В свою очередь КСИР подтвердил, что при ударе погибли два его генерала и еще пять офицеров. Посол Исламской республики в Сирии Хосейн Акбари заявлял, что в результате авиаудара погибли от пяти до семи человек.