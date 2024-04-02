«Право на защиту?»: Иран пригрозил Израилю после атаки на консульство и обвинил США
Иран заявил, что имеет право на решительный ответ Израилю после атаки на консульство в Дамаске. Москва запросила открытое заседание Совбеза ООН на 2 апреля, а израильские власти дали указания усилить меры безопасности в посольствах страны по всему миру.
Иран оставляет за собой право на решительный ответ Израилю за нападение на консульство в Дамаске. Об этом говорится в письме постпредства ИРИ при ООН, адресованном генсеку организации и председателю Совета Безопасности.
В документе говорится, что полная ответственность за последствия произошедшего возлагается на Израиль.
«Исламская Республика Иран оставляет за собой законное неотъемлемое право в рамках международного права и Устава ООН обеспечить решительный ответ на такой достойный осуждения акт», – говорится в тексте.
Иран также призвал Совбез ООН «строжайшим образом» осудить удар Израиля по иранскому консульству и предпринять меры, в том числе созвать срочное заседание Совбеза. Иранские дипломаты считают, что меры СБ ООН должны быть направлены на скорейшее привлечение к ответу виновных в преступлении.
УДАР ПО КОНСУЛЬСТВУ
Израиль нанес удар по иранскому консульству в Дамаске около 17:00 мск 1 апреля. Агентство SANA сообщало, что здание полностью разрушено, погибли все, кто находился внутри.
По данным иранского телеканала Al-Alam и агентства Reuters, среди погибших был высокопоставленный военачальник Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Мохаммад Реза Захеди. Отмечается, что он являлся бригадным генералом, который командовал элитными силами спецназначения «Аль-Кудс» в Сирии и Ливане.
В Министерстве обороны Сирии подтвердили, что здание консульства оказалось полностью разрушено в результате авиаудара. В свою очередь КСИР подтвердил, что при ударе погибли два его генерала и еще пять офицеров. Посол Исламской республики в Сирии Хосейн Акбари заявлял, что в результате авиаудара погибли от пяти до семи человек.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана Насер Канаани отметил, что Тегеран оставляет за собой право лично ответить на авиаудар Израиля. Посол Акбари также пообещал решительный ответ на действия Израиля. А глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что сотруднику посольства Швейцарии, представляющего интересы США в Иране, было заявлено, что Вашингтон нужно «привлечь к ответственности».
РЕАКЦИЯ РОССИИ И США
Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Москва запросила открытое заседание Совбеза по факту израильской атаки. Оно назначено на 15:00 (22:00 мск) 2 апреля.
МИД России осудил удар по иранскому консульству. Там отметили, что любые посягательства на дипломатические и консульские объекты, неприкосновенность которых гарантируется соответствующими Венскими конвенциями, неприемлемы.
В свою очередь в США не спешат комментировать атаку. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэтью Миллер 1 апреля отказался от комментариев и заявил, что у Вашингтона пока нет «подтверждения ответственной стороны». При этом он подчеркнул, что Израиль имеет право «защищаться» от Ирана.
«Израиль окружен организациями, которые поклялись уничтожить его, не только ХАМАС, но и Иран, и прокси-группы, которые Иран спонсирует, в том числе "Хезболлах". Мы считаем, что Израиль имеет полное право защищаться от этих противников», – сказал представитель Госдепа.
Ранее портал Ynet сообщил, что власти Израиля усиливают меры безопасности в своих посольствах и дипмиссиях по всему миру после того, как по иранскому консульству был нанесен удар. При этом в пресс-службе ЦАХАЛ отказались комментировать информацию о нанесении удара израильскими военными, передает «Радиоточка НСН».
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