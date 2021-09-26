Песков назвал требования США качать газ через Украину «пропагандой со знаком минус»

Ранее старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн призвал Россию увеличить поставки газа в Европу через территорию Украины в связи с ограниченностью запасов энергоресурсов в ЕС.

Немецкий политолог Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что проблемы с газом в Европе являются следствием «полного просчета» Брюсселя и Вашингтона, которые теперь пытаются «сделать крайней» Россию.

«Американцы, конечно, хотят контролировать европейскую энергобезопасность, и не будут упускать ни одной возможности пропагандировать, что Россия использует газ как оружие против Европы. У противников «Северного потока-2», который сейчас бы помогал в обеспечении Европы дополнительными объемами газа, сейчас чистая злость на то, что этот проект побеждает, он реализуется и оказывается, что российская сторона была абсолютно права – газа Европе не хватает, а Европа всегда говорила, что не нужен российский газ. Поэтому они сейчас пытаются политизировать этот процесс, раскручивая картинку, что Россия якобы нарочно не поставляет газ в Европу», - сказал Рар.

