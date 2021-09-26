Песков назвал требования США качать газ через Украину «пропагандой со знаком минус»
«Пропогандой со знаком минус» назвал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков требования США о наращивании «Газпромом» объемов прокачки газа через территорию Украины. Б этом он заявил в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».
«Наши потребители в Европе — это наши главные партнеры. И «Газпром» при любых обстоятельствах всегда доказывает свою надежность. Поэтому вот такие окрики из США — это ничто иное как пропаганда. Но эта пропаганда — со знаком минус», — подчеркнул Песков.
Ранее старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн призвал Россию увеличить поставки газа в Европу через территорию Украины в связи с ограниченностью запасов энергоресурсов в ЕС.
Немецкий политолог Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что проблемы с газом в Европе являются следствием «полного просчета» Брюсселя и Вашингтона, которые теперь пытаются «сделать крайней» Россию.
«Американцы, конечно, хотят контролировать европейскую энергобезопасность, и не будут упускать ни одной возможности пропагандировать, что Россия использует газ как оружие против Европы. У противников «Северного потока-2», который сейчас бы помогал в обеспечении Европы дополнительными объемами газа, сейчас чистая злость на то, что этот проект побеждает, он реализуется и оказывается, что российская сторона была абсолютно права – газа Европе не хватает, а Европа всегда говорила, что не нужен российский газ. Поэтому они сейчас пытаются политизировать этот процесс, раскручивая картинку, что Россия якобы нарочно не поставляет газ в Европу», - сказал Рар.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,4 млн+22 498 / сут.
Умерли
204 тыс.+805 / сут.
Выздоровели
6,6 млн+13 671 / сут.
- Талибы* обвиняют Таджикистан во вмешательстве во внутренние дела Афганистана
- Истребители Су-35 сопроводили американский бомбардировщик над Тихим океаном
- Песков назвал требования США качать газ через Украину «пропагандой со знаком минус»
- Ненужная встреча. Эксперты взвесили шансы Путина и Зеленского при встрече
- Космический турист предпочел «Союз» кораблю Маска из-за надежности техники
- Катастрофу Ан-26 под Хабаровском спровоцировала ошибка пилотирования
- Власти Великобритании заявили о скором дефиците овощей из-за роста цен на газ
- Кремль показал кадры с отдыха Владимира Путина в Сибири
- В случае новых санкций США Россия будет «отвечать мудро» - Песков
- Пакет с паспортами выкинули на свалку в Алтайском крае
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru