Пушков оценил назначение спецпосланника США по «Северному потоку — 2»
Российский сенатор Алексей Пушков высказался о назначении Вашингтоном спецпосланника по российскому проекту «Северный поток — 2».
По его словам, «США будут, скорее всего, противиться вводу в действие «Северного потока — 2», раз они не сумели помешать его сооружению», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.
Сенатор считает, что назначение является сигналом для всех недовольных сооружением газопровода о том, что Белый дом не намерен пускать развитие ситуации на самотек и будет активно влиять на нее.
Напомним, американский госсекретарь Энтони Блинкен назначил старшего советника по энергетической безопасности. Им стал Амос Хохштейн. В его задачи будет входить реализация мер по «снижению рисков» от «Северного потока — 2».
Как сообщалось, Хохштейн был координатором по международным энергетическим вопросам при президенте Бараке Обаме и был близким советником и доверенным лицом Джо Байдена.
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