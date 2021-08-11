Пушков оценил назначение спецпосланника США по «Северному потоку — 2»

По его словам, «США будут, скорее всего, противиться вводу в действие «Северного потока — 2», раз они не сумели помешать его сооружению», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Сенатор считает, что назначение является сигналом для всех недовольных сооружением газопровода о том, что Белый дом не намерен пускать развитие ситуации на самотек и будет активно влиять на нее.

Напомним, американский госсекретарь Энтони Блинкен назначил старшего советника по энергетической безопасности. Им стал Амос Хохштейн. В его задачи будет входить реализация мер по «снижению рисков» от «Северного потока — 2».

Как сообщалось, Хохштейн был координатором по международным энергетическим вопросам при президенте Бараке Обаме и был близким советником и доверенным лицом Джо Байдена.

