Песков назвал темы переговоров Путина и Си Цзиньпина

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят международную проблематику – стабильно в Европе, гарантии безопасности, диалог России с США и НАТО, а также региональные проблемы, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, предстоящая встреча станет полноценной в формате российско-китайских переговоров.

Также Песков добавил, что планируется обсудить взаимоотношения двух стран – торгово-экономическое сотрудничество, энергетика, космос.