Песков назвал темы переговоров Путина и Си Цзиньпина
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят международную проблематику – стабильно в Европе, гарантии безопасности, диалог России с США и НАТО, а также региональные проблемы, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По его словам, предстоящая встреча станет полноценной в формате российско-китайских переговоров.
Также Песков добавил, что планируется обсудить взаимоотношения двух стран – торгово-экономическое сотрудничество, энергетика, космос.
Ранее стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин намерен провести ряд двусторонних встреч с президентом России Владимиром Путиным и другими мировыми лидерами, которые прибудут на Олимпийские игры в Пекине.
Ожидается, что в Пекин прибудут президенты России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Египта, Польши, Сербии, Аргентины, Сингапура, Эквадора. Также планируются визиты премьер-министров Пакистана, Монголии, Папуа - Новой Гвинеи, председателя совета министров Боснии и Герцеговины, председателя Национального собрания Кореи, заместителя премьер-министра Азербайджана.
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