Песков назвал темы переговоров Путина и Помпео в Сочи

Владимир Путин во время встречи с госсекретарем США Майклом Помпео намерен обсудить двусторонние отношения, а также стратегическую стабильность и тему разоружения. Как пишет ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в ходе беседы, которая должна состояться в Сочи сегодня, 14 мая, они не оставят без внимания и горячие региональные точки – Иран, Сирию и Венесуэлу, отмечает Газета.ру.

Однако заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, дипломат Николай Платошкин в эфире НСН заявил, что на повестке дня будет только одна тема.

В свою очередь, Майк Помпео перед встречей с российским руководством в Сочи заявил, что сторонам необходимо найти пути дальнейшего развития, отмечает RT.