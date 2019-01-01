Давайте встречаться! Возможен ли скорый саммит РФ – США?

Трамп ищет встречи с Путиным. США запросили у России переговоры на высшем уровне, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к госдепартаменту. Встреча российского и американского президентов может состояться на саммите «Большой двадцатки» в японской Осаке в июне этого года. Возможность такого двустороннего саммита будет, вероятно, обсуждаться во вторник на переговорах в Сочи главы российского МИДа Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео, - предположил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Вместе с тем, он указал в интервью РИА Новости, что в прошлом американская сторона неоднократно сама перечеркивала договоренности о такого рода встречах. В частности, не состоялись уже согласованные встречи Владимира Путина и Дональда Трампа во Франции и в Аргентине в минувшем году.

Запрос на встречу Путин – Трамп выглядит тем более неожиданным, если вспомнить прежние заявления Вашингтона о невозможности двустороннего саммита до тех пор, пока Россия не вернет задержанных в прошлом году украинских моряков, участвовавших в провокации в Керченском проливе, а также катера, на которых они шли. К тому же в отношениях Москвы и Вашингтона точек расхождения в позициях с момента последней личной встречи двух лидеров только прибавилось. Кроме пресловутого керченского инцидента, расстроившего планы их общения на саммите «Большой двадцатки» в Аргентине, теперь это еще Венесуэла и Иран. В случае с ядерной программой последнего ситуация обострилась совсем недавно: 8 мая, в годовщину выхода США из так называемой иранской ядерной сделки, Тегеран объявил, что отказывается от соблюдения двух принятых в ее рамках обязательств. Вашингтон после выхода из соглашения восстановил односторонние санкции против Ирана и грозит ими компаниям из других стран за сотрудничество с иранскими контрагентами. Москва, считая Иран важным союзником в регионе, называет такие шаги Вашингтона недопустимыми, - напоминает РБК. А есть и еще целый ряд «точек искрения» в двусторонних отношениях: Украина, КНДР, Сирия.

Некоторая ясность в оценке шансов на то, что встреча Путин – Трамп в Осаке все же состоится, появится, вероятно, по итогам нынешних переговоров Лавров – Помпео в Сочи. Во всяком случае, сам американский госсекретарь недавно заявлял, что ему поручено обсудить с российской стороной сферы, в которых Москва и Вашингтон могли бы найти общие интересы. Насколько эффективным станет этот поиск, предполагать сложно. До сей поры, как отметил замглавы российского МИДа Сергей Рябков, Вашингтон действовал либо игнорируя интересы Москвы, либо не воспринимая в должной мере предложения, которые выдвигаются российской стороной.