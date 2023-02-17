В США объяснили, почему Вашингтон не позволит Зеленскому атаковать Крым
Администрация Белого дома не поддержит президента Украины Владимира Зеленского в его стремлении напасть на Крым. Такое мнение в статье для Newsweek выразил журналист Дениел Депетрис, сообщает РИА Новости.
США не хотят распространения конфликта на Крым из-за рисков втягивания в прямое столкновение с Россией, объяснил обозреватель.
Он напомнил, что Россия является крупнейшей ядерной державой. В Вашингтоне не хотят эскалации, которая может привести к мировой войне, отметил Депетрис.
Он усомнился в том, что Запад сможет снабжать Украину оружием столько времени, сколько попросит Киев.
Зеленский на конференции в Мюнхене выразил уверенность, что Украина сможет вернуть Крым, передает НСН.
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