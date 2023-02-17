В США объяснили, почему Вашингтон не позволит Зеленскому атаковать Крым

США не хотят распространения конфликта на Крым из-за рисков втягивания в прямое столкновение с Россией, объяснил обозреватель.

Он напомнил, что Россия является крупнейшей ядерной державой. В Вашингтоне не хотят эскалации, которая может привести к мировой войне, отметил Депетрис.

Он усомнился в том, что Запад сможет снабжать Украину оружием столько времени, сколько попросит Киев.

Зеленский на конференции в Мюнхене выразил уверенность, что Украина сможет вернуть Крым, передает НСН.

