Песков назвал спекуляцией утверждения об осведомленности Суровикина о мятеже Пригожина

По словам официального представителя Кремля, такие утверждения не соответствуют действительности.

«Сейчас вокруг этих событий будет много разных спекуляций, пересудов и так далее. Я думаю, что это один из таких примеров», - приводит слова Пескова ТАСС.

Между тем, Суровикин не появлялся в информационном пространстве с 24 июня. По словам официальных лиц США, генерал Суровикин заранее знал о мятеже главы «Вагнеров» Евгения Пригожина, так как был проинформирован американской разведкой по этому поводу.

Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с НСН допустил, что генерал знал о подготовке мятежа, так как она была масштабной, передает «Радиоточка НСН».

