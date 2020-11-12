Лавров допустил отравление Навального в самолете или в Германии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что отравляющие вещества могли попасть в организм Алексея Навального в Германии или во время его транспортировки самолетом в Берлин. Об этом глава МИД заявил в ходе интервью российским и иностранным СМИ в четверг.
«Возникают вопросы, какие люди, помимо врачей, были на борту этого самолета», - сказал Лавров.
Дипломат отметил, что это больше касается вопросов, связанных с тем, кто мог иметь отношение к этой истории за пределами непосредственно врачебных кругов.
Бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин рассказал в эфире НСН, что будут искать в России эксперты ОЗХО в рамках расследования дела Навального. По его словам, ОЗХО даже при всем желании найти в «Новичок» вряд ли сможет это сделать – прошло порядка 30 лет.
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