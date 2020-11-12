Лавров допустил отравление Навального в самолете или в Германии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что отравляющие вещества могли попасть в организм Алексея Навального в Германии или во время его транспортировки самолетом в Берлин. Об этом глава МИД заявил в ходе интервью российским и иностранным СМИ в четверг.

Лавров: Россия вводит санкции против ФРГ и Франции из-за Навального

«Возникают вопросы, какие люди, помимо врачей, были на борту этого самолета», - сказал Лавров.

Дипломат отметил, что это больше касается вопросов, связанных с тем, кто мог иметь отношение к этой истории за пределами непосредственно врачебных кругов.

Бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин рассказал в эфире НСН, что будут искать в России эксперты ОЗХО в рамках расследования дела Навального. По его словам, ОЗХО даже при всем желании найти в «Новичок» вряд ли сможет это сделать – прошло порядка 30 лет.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: instagram.com/navalny
ТЕГИ:ОтравлениеСергей ЛавровАлексей Навальный
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры