Лавров допустил отравление Навального в самолете или в Германии

«Возникают вопросы, какие люди, помимо врачей, были на борту этого самолета», - сказал Лавров.

Дипломат отметил, что это больше касается вопросов, связанных с тем, кто мог иметь отношение к этой истории за пределами непосредственно врачебных кругов.

Бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин рассказал в эфире НСН, что будут искать в России эксперты ОЗХО в рамках расследования дела Навального. По его словам, ОЗХО даже при всем желании найти в «Новичок» вряд ли сможет это сделать – прошло порядка 30 лет.

