Песков назвал слова Трампа об ударе по Москве эмоциональным заявлением

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова кандидата в президенты США, бывшего главы государства Дональда Трампа об угрозе удара по Москве.

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Ранее американский политик рассказал, что предупреждал президента РФ Владимира Путина об «ударе по центру Москвы в случае нападения на Украину». Песков заявлял журналистам, что Кремль не раскрывает подробности разговоров на высшем уровне.

«Сейчас звучит очень много разных горячих и весьма эмоциональных заявлений в США в рамках избирательной кампании, особенно в ее финальной стадии», — подчеркнул пресс-секретарь.

Песков добавил, что некоторые мировые лидеры «не соблюдают информационную гигиену», но это остается «на их совести».

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:РоссияДональд ТрампДмитрий Песков

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