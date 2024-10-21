Песков назвал слова Трампа об ударе по Москве эмоциональным заявлением
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова кандидата в президенты США, бывшего главы государства Дональда Трампа об угрозе удара по Москве.
Ранее американский политик рассказал, что предупреждал президента РФ Владимира Путина об «ударе по центру Москвы в случае нападения на Украину». Песков заявлял журналистам, что Кремль не раскрывает подробности разговоров на высшем уровне.
«Сейчас звучит очень много разных горячих и весьма эмоциональных заявлений в США в рамках избирательной кампании, особенно в ее финальной стадии», — подчеркнул пресс-секретарь.
Песков добавил, что некоторые мировые лидеры «не соблюдают информационную гигиену», но это остается «на их совести».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru