Песков назвал ситуацию вокруг Запорожской АЭС тревожной из-за обстрелов
12 января 202314:05
В Кремле оценивают ситуацию вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) как тревожную из-за продолжающихся обстрелов объекта украинскими военными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что украинская сторона по-прежнему считает возможным осуществлять обстрелы.
Ранее президент украинской компании «Энергоатом» Петр Котин заявил, что на Запорожскую АЭС следует направить миротворцев ООН, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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12 января 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru