Песков назвал ситуацию вокруг Запорожской АЭС тревожной из-за обстрелов

В Кремле оценивают ситуацию вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) как тревожную из-за продолжающихся обстрелов объекта украинскими военными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Запорожские власти заявили, что ЗАЭС никогда не перейдет под контроль Украины

Он отметил, что украинская сторона по-прежнему считает возможным осуществлять обстрелы.

Ранее президент украинской компании «Энергоатом» Петр Котин заявил, что на Запорожскую АЭС следует направить миротворцев ООН, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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