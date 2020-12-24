Кремль признал, что санкции США осложнят достройку «Северного потока-2»
Уже принятые санкции США против «Северного потока-2» и те ограничения, которые заложены в американский оборонный бюджет на следующий год, способны усложнить реализацию этого инфраструктурного проекта. Об этом в четверг заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля, однако, отказался рассуждать о том, успеет ли администрация Дональда Трампа остановить достройку газопровода.
«У нас есть свои задачи, мы их решаем», - приводят ответ Пескова РИА Новости.
Вместе с тем в Кремле отметили, что и Россия, и её европейские партнёры заинтересованы в «Северный поток-2» в реализации проекта в интересах российских поставщиков «голубого топлива» и его потребителей в Европе.
Ранее источники американских СМИ в администрации президента США заявили, что Вашингтон готовится нанести удар в «самое сердце» проекта «Северный поток-2», передаёт RT.
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