Кремль признал, что санкции США осложнят достройку «Северного потока-2»

Уже принятые санкции США против «Северного потока-2» и те ограничения, которые заложены в американский оборонный бюджет на следующий год, способны усложнить реализацию этого инфраструктурного проекта. Об этом в четверг заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля, однако, отказался рассуждать о том, успеет ли администрация Дональда Трампа остановить достройку газопровода.