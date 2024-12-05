Песков назвал рабочим процессом критику правительства Путиным
5 декабря 202417:15
Президент Владимир Путин раскритиковал работу правительства в рамках рабочего процесса. Об этом заявил ТАСС представитель главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, сказанное президентом не является признаком недовольства работой кабмина в целом.
Путин сегодня на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам возмутился, что граждан не предупредили о наличии лимитов по семейной ипотеке и призвал к «нормальному диалогу с обществом».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru