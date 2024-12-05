Путин призвал честно сообщать о лимитах по семейной ипотеке
Необходимо информировать россиян о наличии у банков лимитов по выдаче семейной ипотеки, сообщил президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
«Я понимаю, что надо бороться с инфляцией, это ясно. Но по-честному надо сказать, что лимит такой-то, кто хочет, поспешите, и им будет понятно», - заметил он.
Как подчеркнул Путин, важно наладить «нормальный диалог» с обществом, объяснив россиянам все нюансы льготной ипотечной программы.
Ранее сообщалось, что на 2025 год лимит для банков в рамках семейной ипотеки будет увеличен на 2,4 трлн рублей. Минфин отметил, что совместно с «ДОМ.РФ» они совершенствуют механизм распределения лимитов на выдачу ипотеки между банками. Новый механизм с автоматической возможностью выдавать кредиты банками при наличии объема неиспользованным лимитов начнет действовать с 15 декабря, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru