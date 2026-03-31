Руденко: Дат следующих переговоров по Украине пока нет

Даты следующих переговоров по Украине еще не утверждены. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко в беседе с ТАСС.

«В силу различных обстоятельств переговоры по урегулированию на Украине поставлены на паузу. Конкретных дат возобновления... пока нет», - рассказал дипломат.

Руденко подчеркнул, что Москва готова к возобновлению переговоров на основе договоренностей, которые были достигнуты на саммите с США в Анкоридже. Как отметил замминистра, продвижению в обсуждениях серьезно мешает позиция Евросоюза, который «заранее заявил, что не согласится ни с какими договоренностями, в обсуждении которых он не участвует». Со стороны Брюсселя нет каких-либо конструктивных сигналов либо идей, которые поспособствовали бы скорейшему урегулированию.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на переговорах по Украине нет продвижения по главным вопросам, включая территориальный, напоминает 360.ru.

