Песков заявил, что у России «нет понимания» о сроках восстановления «Северного потока»

Россия не прогнозирует сроки восстановления газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», также у Москвы нет понимания, с какими странами сотрудничать по этому вопросу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Такого понимания нет. Есть понимание того, что это нужно восстановить, есть понимание, что в целом можно восстановить все, что угодно», - отметил представитель Кремля, добавив, что эти вопросы «сейчас повисают в воздухе».

Кроме того, Песков отметил, что при отсутствии поставок по трубопроводу США получат возможность продавать больше своего сжиженного природного газа по высокой цене. Пресс-секретарь указал на это, отвечая на вопрос о том, кого имел в виду президент Владимир Путин, обвиняя англосаксов в диверсии на «Северном потоке».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Северный ПотокВладимир ПутинДмитрий Песков
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