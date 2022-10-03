Песков заявил, что у России «нет понимания» о сроках восстановления «Северного потока»

«Такого понимания нет. Есть понимание того, что это нужно восстановить, есть понимание, что в целом можно восстановить все, что угодно», - отметил представитель Кремля, добавив, что эти вопросы «сейчас повисают в воздухе».

Кроме того, Песков отметил, что при отсутствии поставок по трубопроводу США получат возможность продавать больше своего сжиженного природного газа по высокой цене. Пресс-секретарь указал на это, отвечая на вопрос о том, кого имел в виду президент Владимир Путин, обвиняя англосаксов в диверсии на «Северном потоке».

