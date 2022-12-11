Песков назвал предтечей СВО игнорирование Западом озабоченности России по «Минску»

Таким образом он ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина, понимала ли российская сторона, что её обманывают.

«Со временем, конечно, это стало очевидно, и опять же президент (России Владимир — прим. НСН) Путин и другие наши представители об этом постоянно твердили, заявляли. Но это всё игнорировалось другими участниками переговорного процесса», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента РФ считает, что подобная реакция Запада стала предтечей СВО.

Ранее в интервью германскому изданию Die Zeit, опубликованном 7 декабря, Меркель сообщила, что минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время подготовиться к военному противостоянию с Россией. Политик призналась, что «всем было ясно», что конфликт был заморожен и проблема не была решена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

