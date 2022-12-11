Песков назвал предтечей СВО игнорирование Западом озабоченности России по «Минску»
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что игнорирование странами Запада озабоченности РФ о выполнении Минских соглашений по Украине стало предтечей для спецоперации России. Об этом он сказал в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале«Россия 1».
Таким образом он ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина, понимала ли российская сторона, что её обманывают.
«Со временем, конечно, это стало очевидно, и опять же президент (России Владимир — прим. НСН) Путин и другие наши представители об этом постоянно твердили, заявляли. Но это всё игнорировалось другими участниками переговорного процесса», — подчеркнул Песков.
Пресс-секретарь президента РФ считает, что подобная реакция Запада стала предтечей СВО.
Ранее в интервью германскому изданию Die Zeit, опубликованном 7 декабря, Меркель сообщила, что минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время подготовиться к военному противостоянию с Россией. Политик призналась, что «всем было ясно», что конфликт был заморожен и проблема не была решена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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