Песков назвал позором депортацию пенсионеров из стран Балтии

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал абсолютным позором депортацию пенсионеров из балтийских стран. Его слова приводит ТАСС.

Депортированный из Латвии пенсионер назвал ситуацию «настоящим геноцидом»
«Безусловно, для любого государства подобная практика принудительных высылок является абсолютным позором», - сказал Песков, комментируя выдворение из Латвии 82-летнего Бориса Каткова.

Ранее мужчину депортировали из Латвии под предлогом угрозы национальной безопасности страны. По признанию Каткова, он не получил никаких объяснений, узнав о лишении вида на жительство. Ему дали час на сборы, у мужчины в европейской стране осталась жена, дети и внуки.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Дмитрий ПесковКремль

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