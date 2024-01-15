Песков назвал позором депортацию пенсионеров из стран Балтии
15 января 202412:26
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал абсолютным позором депортацию пенсионеров из балтийских стран. Его слова приводит ТАСС.
«Безусловно, для любого государства подобная практика принудительных высылок является абсолютным позором», - сказал Песков, комментируя выдворение из Латвии 82-летнего Бориса Каткова.
Ранее мужчину депортировали из Латвии под предлогом угрозы национальной безопасности страны. По признанию Каткова, он не получил никаких объяснений, узнав о лишении вида на жительство. Ему дали час на сборы, у мужчины в европейской стране осталась жена, дети и внуки.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru