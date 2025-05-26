Песков назвал опасным снятие ограничений с передаваемого Украине оружия
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал достаточно опасным намерение западных стран снять ограничение по дальности с передаваемого Украине оружия.
В беседе с журналистом Life Александром Юнашевым он отметил, что такие решения, если они действительно были приняты, «идут вразрез с нашими устремлениями на выход на политическое урегулирование».
«Достаточно опасные решения, если они были», - сказал представитель Кремля.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Великобритания, Франция, США и Германия сняли с передаваемого Украине оружия ограничения по дальности.
По его словам, это позволит Киеву защищаться «нанося удары по военным позициям на территории РФ», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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