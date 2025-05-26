Песков назвал опасным снятие ограничений с передаваемого Украине оружия

В беседе с журналистом Life Александром Юнашевым он отметил, что такие решения, если они действительно были приняты, «идут вразрез с нашими устремлениями на выход на политическое урегулирование».

«Достаточно опасные решения, если они были», - сказал представитель Кремля.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Великобритания, Франция, США и Германия сняли с передаваемого Украине оружия ограничения по дальности.

По его словам, это позволит Киеву защищаться «нанося удары по военным позициям на территории РФ», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

