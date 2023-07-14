Песков назвал опасения по поводу закона о смене пола чрезмерными
Опасения по поводу закона о смене пола чрезмерны, эксперты работали над ним, оговорки сделаны. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что все обращения были проработаны экспертами в Госдуме, на все вопросы были даны ответы.
Ранее, 14 июля, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Дума на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон о запрете смены пола. Володин отметил, что операций по смене пола в США за последние 10 лет стало больше в 50 раз. Для России этот «путь, ведущий к вырождению нации, недопустим», сказал он, сообщает «Радиоточка НСН».
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