Песков назвал опасения по поводу закона о смене пола чрезмерными

Он отметил, что все обращения были проработаны экспертами в Госдуме, на все вопросы были даны ответы.

Ранее, 14 июля, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Дума на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон о запрете смены пола. Володин отметил, что операций по смене пола в США за последние 10 лет стало больше в 50 раз. Для России этот «путь, ведущий к вырождению нации, недопустим», сказал он, сообщает «Радиоточка НСН».

