Песков назвал несерьёзным призыв Тайваня отобрать земли РФ в пользу Китая

Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать эти высказывания, он отметил, что их нельзя воспринимать всерьёз.

«Даже если такие высказывания и были, то вряд ли их можно воспринимать как серьёзные», - заключил представитель Кремля.

Ранее Лай Циндэ заявил, что если претензии Китая к Тайваню связаны с территориальной целостностью, то Пекину также следует вернуть земли, которые были переданы России по Айгунскому договору 1858 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

