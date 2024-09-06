Песков назвал несерьёзным призыв Тайваня отобрать земли РФ в пользу Китая

В Кремле не видели заявлений главы администрации Тайваня Лая Циндэ, который предложил Китаю отобрать российские земли. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать эти высказывания, он отметил, что их нельзя воспринимать всерьёз.

«Даже если такие высказывания и были, то вряд ли их можно воспринимать как серьёзные», - заключил представитель Кремля.

Ранее Лай Циндэ заявил, что если претензии Китая к Тайваню связаны с территориальной целостностью, то Пекину также следует вернуть земли, которые были переданы России по Айгунскому договору 1858 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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