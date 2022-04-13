Песков назвал неприемлемыми слова Байдена о «геноциде» на Украине

По его словам, в администрации российского лидера считают «неприемлемыми попытки подобного извращения ситуации».

«Тем более, это вряд ли приемлемо для президента США - страны, которая совершила известные деяния в течение новой и новейшей истории», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Байден заявил, что после выхода из Совета по правам человека ООН Россия стала изгоем, сообщает «Свободная пресса».