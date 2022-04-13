Макрон отказался называть действия России на Украине геноцидом

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал журналистов быть осторожней в терминах в отношении, происходящего на Украине. По его словам, русские и украинцы – братья.

«Я в то же время смотрю на факты, я хочу максимально попытаться восстановить мир»,— заявил французский президент в эфире телеканала France 2.