Макрон отказался называть действия России на Украине геноцидом

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал журналистов быть осторожней в терминах в отношении, происходящего на Украине. По его словам, русские и украинцы – братья.

«Я в то же время смотрю на факты, я хочу максимально попытаться восстановить мир»,— заявил французский президент в эфире телеканала France 2.

Макрон рассказал о зависимости состава кабмина Франции от ситуации на Украине

Таким образом, он ответил на вопрос, можно ли назвать происходящие события на Украине геноцидом.

Глава Пятой республики также сообщил, что уже в ближайшее время продолжит свои консультации с Москвой и Киевом, позвонит президенту РФ Владимиру Путину, а также украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Ранее Макрон отказался от визита в Киев.

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ФОТО: Президент Франции Эммануэль Макрон
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