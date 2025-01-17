Байден назвал Путина «нехорошим парнем»

В Шебекино 60 жилых домов покроют антидроновой сеткой для защиты от беспилотников

12 россиян пострадали в результате ДТП с участием экскурсионного автобуса на Шри-Ланке

Спрос на поездки в Анапу в первые две недели года сократился на 40%

Знаменитый особняк из фильма «Один дома» продан за 5,5 миллионов долларов

Дума Владивостока не получала обращений о лишении Ильи Лагутенко звания почетного гражданина города