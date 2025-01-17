Байден назвал Путина «нехорошим парнем»
17 января 202511:32
Президент США Джо Байден вновь оскорбительно высказался о российском лидере Владимире Путине. Об этом он заявил в интервью каналу MSNBC.
«Этот парень — нехороший парень», — отметил Байден, говоря о российском президенте.
Ранее лидер США назвал Владимира Путина «бандитом» и призвал членов американского конгресса «противостоять» президенту РФ, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru