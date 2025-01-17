Байден назвал Путина «нехорошим парнем»

Президент США Джо Байден вновь оскорбительно высказался о российском лидере Владимире Путине. Об этом он заявил в интервью каналу MSNBC.

Байден произнес набор бессвязных выражений, когда описывал разговор с Путиным

«Этот парень — нехороший парень», — отметил Байден, говоря о российском президенте.

Ранее лидер США назвал Владимира Путина «бандитом» и призвал членов американского конгресса «противостоять» президенту РФ, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СШАВладимир ПутинДжо Байден

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