Великобритания внесла в санкционный список по России 11 нефтяных танкеров

В сообщении говорится, что попавшие в «чёрный» список суда якобы используются Россией «для обхода ограничений на торговлю российской нефтью и нефтепродуктами».

Указанным танкерам запрещается заходить в порты Великобритании, а их регистрация в британском судовом реестре может быть прекращена. Кроме того, капитаны и лоцманы данных судов «могут получить предписание об их задержании».

Ранее в Минфине РФ заявили, что с начала 2024 года доходы российского бюджета от продажи энергоресурсов увеличились почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает RT.

