Великобритания внесла в санкционный список по России 11 нефтяных танкеров

Великобритания расширила свой санкционный список по России, включив в него 11 нефтяных танкеров. Об этом сообщает пресс-служба Минфина страны.

Намерения Дании ограничить проход танкеров с нефтью из РФ назвали самоуправством

В сообщении говорится, что попавшие в «чёрный» список суда якобы используются Россией «для обхода ограничений на торговлю российской нефтью и нефтепродуктами».

Указанным танкерам запрещается заходить в порты Великобритании, а их регистрация в британском судовом реестре может быть прекращена. Кроме того, капитаны и лоцманы данных судов «могут получить предписание об их задержании».

Ранее в Минфине РФ заявили, что с начала 2024 года доходы российского бюджета от продажи энергоресурсов увеличились почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: flickr/Mr Hicks46
ТЕГИ:КораблиСанкции Против РоссииВеликобритания

Горячие новости

Все новости

партнеры