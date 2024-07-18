Великобритания внесла в санкционный список по России 11 нефтяных танкеров
Великобритания расширила свой санкционный список по России, включив в него 11 нефтяных танкеров. Об этом сообщает пресс-служба Минфина страны.
В сообщении говорится, что попавшие в «чёрный» список суда якобы используются Россией «для обхода ограничений на торговлю российской нефтью и нефтепродуктами».
Указанным танкерам запрещается заходить в порты Великобритании, а их регистрация в британском судовом реестре может быть прекращена. Кроме того, капитаны и лоцманы данных судов «могут получить предписание об их задержании».
Ранее в Минфине РФ заявили, что с начала 2024 года доходы российского бюджета от продажи энергоресурсов увеличились почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru