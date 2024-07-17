Сийярто заявил, что Венгрия работает над возобновлением поставок нефти из РФ
Венгрия и Россия работают над возобновлением поставок российской нефти на территорию республики. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, слова которого приводит Bloomberg.
По его словам, в настоящее время компания «Лукойл» не имеет возможности поставлять топливо в Венгрию. Сийярто отметил, что причина заключается в текущей правовой ситуации на Украине, через территорию которой осуществлялся импорт.
«Сейчас мы работаем над правовым решением», — сказал он.
При этом в материале уточняется, что в июне Украина ужесточила санкции в отношении «Лукойла». Подчеркивается, что из-за этого российская компания фактически лишилась права использовать территорию Украины для транзита нефти в другие страны.
Ранее сообщалось, что доходы России от экспорта нефти за месяц снизились на 190 миллионов долларов, с майских 11,02 млрд до 10,97 млрд долларов в июне, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru