Сийярто заявил, что Венгрия работает над возобновлением поставок нефти из РФ

По его словам, в настоящее время компания «Лукойл» не имеет возможности поставлять топливо в Венгрию. Сийярто отметил, что причина заключается в текущей правовой ситуации на Украине, через территорию которой осуществлялся импорт.

«Сейчас мы работаем над правовым решением», — сказал он.

При этом в материале уточняется, что в июне Украина ужесточила санкции в отношении «Лукойла». Подчеркивается, что из-за этого российская компания фактически лишилась права использовать территорию Украины для транзита нефти в другие страны.

Ранее сообщалось, что доходы России от экспорта нефти за месяц снизились на 190 миллионов долларов, с майских 11,02 млрд до 10,97 млрд долларов в июне, передает «Радиоточка НСН».

