Песков назвал конструктивной встречу лидеров России и Китая
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина была «тёплая, конструктивная и союзническая», сообщает ТАСС.
Он отметил, что основной темой переговоров стала двусторонняя повестка и торгово-экономическое сотрудничество, однако была затронута и международная обстановка.
Представитель Кремля добавил, что после беседы в расширенном составе главы государств уже вдвоём отправились на рабочий обед.
«Сейчас они обедают... обсуждают уже международные дела, в том числе и ситуацию с гарантиями безопасности для Российской Федерации», - уточнил он.
Ранее Песков заявил, что Россия и Китай обсуждают взаимное признание вакцин от коронавируса.
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