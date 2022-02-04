Песков назвал конструктивной встречу лидеров России и Китая

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина была «тёплая, конструктивная и союзническая», сообщает ТАСС.

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Он отметил, что основной темой переговоров стала двусторонняя повестка и торгово-экономическое сотрудничество, однако была затронута и международная обстановка.

Представитель Кремля добавил, что после беседы в расширенном составе главы государств уже вдвоём отправились на рабочий обед.

«Сейчас они обедают... обсуждают уже международные дела, в том числе и ситуацию с гарантиями безопасности для Российской Федерации», - уточнил он.

Ранее Песков заявил, что Россия и Китай обсуждают взаимное признание вакцин от коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Климентьев
ТЕГИ:ПереговорыКитайРоссияСи ЦзиньпинВладимир Путин
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