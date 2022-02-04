Песков: РФ и КНР работают над взаимным признанием вакцин от COVID-19

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и Китай обсуждают взаимное признание вакцин от коронавируса, сообщает РИА Новости.

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Отвечая на соответствующий вопрос журналистов представитель Кремля сказал, что «работа в этом направлении ведётся».

Ранее Минцифры РФ направило в Евросоюз заявку на присоединение к механизму проверки QR-кодов с информацией о вакцинации от СЩМШВ-19, сообщает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:КоронавирусВакцинаРоссияКитай
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