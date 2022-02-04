Песков: РФ и КНР работают над взаимным признанием вакцин от COVID-19
4 февраля 202213:29
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и Китай обсуждают взаимное признание вакцин от коронавируса, сообщает РИА Новости.
Отвечая на соответствующий вопрос журналистов представитель Кремля сказал, что «работа в этом направлении ведётся».
Ранее Минцифры РФ направило в Евросоюз заявку на присоединение к механизму проверки QR-кодов с информацией о вакцинации от СЩМШВ-19, сообщает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
12,3 млн+156 тыс. / сут.
Умерли
333 тыс.+667 / сут.
Выздоровели
10,4 млн+53 724 / сут.
- В России назвали Тайвань неотъемлемой частью Китая
- Песков: РФ и КНР работают над взаимным признанием вакцин от COVID-19
- Песков не исключил встречу Путина и Зеленского в Турции
- Песков заявил, что переговоры Путина и Шольца пройдут 15 февраля
- Bloomberg: Россия отгородилась «финансовой крепостью» от западных санкций
- Китай поддержал требования России о нерасширении НАТО
- Facebook заблокировал официальную страницу Народной милиции ЛНР
- Россельхознадзор разрешил поставки цитрусовых культур из Китая
- Число погибших в медцентре в Питере возросло до семи человек
- Лидеры России и Китая подписали заявление о международных отношениях
3 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru