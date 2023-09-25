Песков назвал героями российских миротворцев в Карабахе

При этом в Кремле не согласны с заявлениями Еревана о стремлении переложить ответственность за ситуацию в регионе на российские миротворческие силы. Песков уточнил, что «упрекнуть миротворцев в том, что они делают что-то не так, никто не может».

Накануне Совбез Армении анонсировал встречу Алиева и Пашиняна в Испании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

