Песков назвал героями российских миротворцев в Карабахе
25 сентября 202313:03
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал героями российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Слова политика приводит ТАСС.
При этом в Кремле не согласны с заявлениями Еревана о стремлении переложить ответственность за ситуацию в регионе на российские миротворческие силы. Песков уточнил, что «упрекнуть миротворцев в том, что они делают что-то не так, никто не может».
Накануне Совбез Армении анонсировал встречу Алиева и Пашиняна в Испании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru