Песков назвал героями российских миротворцев в Карабахе

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал героями российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Слова политика приводит ТАСС.

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При этом в Кремле не согласны с заявлениями Еревана о стремлении переложить ответственность за ситуацию в регионе на российские миротворческие силы. Песков уточнил, что «упрекнуть миротворцев в том, что они делают что-то не так, никто не может».

Накануне Совбез Армении анонсировал встречу Алиева и Пашиняна в Испании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Минобороны РФ
ТЕГИ:МиротворцыНагорный Карабах

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