Песков назвал факторы, мешающие Путину встретиться с Зеленским

По его словам, с украинским президентом Владимиром Зеленским очень сложно говорить. «Господин Зеленский, например, упорно называет Россию участником конфликта на юго-востоке страны. Это не так. <…> И соответственно, если президент Украины не признает документ Организации Объединенных Наций и де-факто ставит под вопрос подпись президента Украины под этим документом, ну как здесь можно общаться? То есть Путину очень сложно общаться. Путин отвечает за свои слова, он говорит то, что делает, и делает то, что говорит. И когда вот это не стыкуется с другими собеседниками, то это очень-очень сложно», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

По его словам, особых перспектив для встречи Путина с Зеленским в настоящее время нет. Тем более что украинские власти не выполняют Минские соглашения.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» также заявил, что речи о встречи президентов России и Украины для общения «с глазу на глаз» не идет.

