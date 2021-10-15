На Украине назвали статью Медведева «сигналом» Кремля Зеленскому

Ранее газета «Коммерсантъ» опубликовала статью Медведева «Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством». По мнению политика, Украина полностью зависит от Запада, и отношения с нынешними киевскими властями бессмысленны и вредны из-за их жадности, постоянно меняющейся позиции и «соревнований в брехне». Как пишет Медведев, Россия будет ждать появления на Украине вменяемого руководства, нацеленного на выстраивание взаимовыгодных отношений. Кроме того, зампред Совбеза в своей публикации назвал украинского президента Владимира Зеленского «вывернутым наизнанку человеком», добавив, что переговоры с ним невозможны, пишет РИА ФАН.

Портников, комментируя статью Медведева, отметил, что в ней содержатся «не просто оскорбления в адрес украинского президента и украинской политической элиты».

«Это ясный сигнал — о будущем Украины будем говорить с Западом. Саму Украину субъектом переговоров не считаем. Поэтому теоретически можно и "нормандский саммит" провести, но если только Кремль и Запад договорятся о совместном давлении на Украину», — пишет журналист.

Портников сделал вывод, что в Кремле считают Зеленского предателем «русского мира» и могут оказать давление на политика и его окружение, отмечает Ura.ru.

