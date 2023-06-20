Песков назвал чувствительной тему обмена военнопленными с Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема обмена военнопленными между Россией и Украиной является чувствительной, сообщает РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияОбменПленныеДмитрий Песков

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