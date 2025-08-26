Лукашенко и Путин встретятся в Китае

По её словам, у Лукашенко и Путина никогда нет каких-либо проблем с тем, чтобы договориться о контактах, они встречаются когда необходимо.

«Не раз уже было сказано, что любые интеграционные многосторонние мероприятия - это возможности для двусторонних контактов», - заключила Эйсмонт.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдет в Китае с 31 августа по 1 сентября.

Ранее Путин условился о встрече на саммите ШОС с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщает RT.

