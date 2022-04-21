Песков назвал «анонсированием теракта» слова главы СНБО про Крымский мост

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова про Крымский мост нуждаются в правовой проверке, сообщает РИА Новости.

Секретарь СНБО Украины допустил удар по Крымскому мосту

Комментируя высказывания Данилова о возможности ракетного удара по мосту он отметил, что это «анонсирование теракта».

«Подобное заявление является не чем иным, как анонсированием возможного террористического акта, это неприемлемо. И есть, конечно, очень много признаков деяний, которые подлежат проверке правовой и с последующим наказанием», - подчеркнул представитель Кремля.

Он также добавил, что вокруг Крымского моста и прочих стратегических объектов «обеспечиваются все необходимые меры безопасности по линии соответствующих служб».

Ранее Песков заявил, что заблокированные на «Азовстали» украинские националисты не помешают начать налаживать мирную жизнь в Мариуполе, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:СНБО УкраиныДмитрий ПесковКрымский Мост
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