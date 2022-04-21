Песков назвал «анонсированием теракта» слова главы СНБО про Крымский мост

Комментируя высказывания Данилова о возможности ракетного удара по мосту он отметил, что это «анонсирование теракта».

«Подобное заявление является не чем иным, как анонсированием возможного террористического акта, это неприемлемо. И есть, конечно, очень много признаков деяний, которые подлежат проверке правовой и с последующим наказанием», - подчеркнул представитель Кремля.

Он также добавил, что вокруг Крымского моста и прочих стратегических объектов «обеспечиваются все необходимые меры безопасности по линии соответствующих служб».

Ранее Песков заявил, что заблокированные на «Азовстали» украинские националисты не помешают начать налаживать мирную жизнь в Мариуполе, сообщает RT.

