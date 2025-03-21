Песков назвал абсурдом заявления Украины о том, что ГИС в Судже обстреляли ВС РФ

Звучащие с украинской стороны заявления о том, что российские войска якобы сами обстреляли газораспределительную станцию (ГИС) в Судже, не соответствуют действительности. Об этом в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.