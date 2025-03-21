Песков назвал абсурдом заявления Украины о том, что ГИС в Судже обстреляли ВС РФ
Звучащие с украинской стороны заявления о том, что российские войска якобы сами обстреляли газораспределительную станцию (ГИС) в Судже, не соответствуют действительности. Об этом в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Ну, абсурдное совершенно заявление», - сказал представитель Кремля.
По его словам, подобные «обвинения» лишний раз показывают, «насколько можно верить и доверять» властям Украины.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) преднамеренно подорвали ГИС «Суджа» в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков назвал абсурдом заявления Украины о том, что ГИС в Судже обстреляли ВС РФ
- Житель Белгородской области погиб, двое пострадали при атаке БПЛА
- Сооснователя «Короля и Шута» Александра Балунова признали иноагентом
- Центробанк РФ продлил ограничения на перевод средств за рубеж на полгода
- В России вырос спрос на книги о политике
- Путин по телефону поговорил с эмиром Катара
- Бедроса Киркорова похоронили рядом с Клюевым и Юдашкиным
- Набиуллина назвала «гипотетическим» возможное возвращение иностранных брендов
- COVID-19 перешел в разряд сезонных заболеваний
- Паулина Андреева и Фёдор Бондарчук подтвердили слухи о разводе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru