Песков назвал абсурдом заявления Украины о том, что ГИС в Судже обстреляли ВС РФ

Звучащие с украинской стороны заявления о том, что российские войска якобы сами обстреляли газораспределительную станцию (ГИС) в Судже, не соответствуют действительности. Об этом в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

СКР: ВСУ подорвали газораспределительную станцию «Суджа»

«Ну, абсурдное совершенно заявление», - сказал представитель Кремля.

По его словам, подобные «обвинения» лишний раз показывают, «насколько можно верить и доверять» властям Украины.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) преднамеренно подорвали ГИС «Суджа» в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Григорий Сысоев
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