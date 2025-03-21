СКР: ВСУ подорвали газораспределительную станцию «Суджа»
СКР возбудил уголовное дело о теракте в связи с подрывом украинскими военнослужащими газораспределительной станции «Суджа». Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
По данным ведомства, 20 марта ВСУ целенаправленно подорвали газораспределительную станцию в Курской области. Объект получил значительные повреждения.
Следствие намерено во время предварительного следствия установить и привлечь к ответственности всех причастных к подрыву инфраструктурного объекта, заявили в СК.
Ранее о том, что украинское военные атаковали газоизмерительную станцию «Суджа», сообщил Telegram-канал Mash.
Через станцию газ шёл в Европу. В мае 2022 года Украина прекратила приём газа для транзита через «Сохрановку». После этого «Суджа» осталась единственной газоизмерительной станцией, через которую продолжался транзит.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru