В Совбезе назвали ничтожными ордера МУС на арест Шойгу и Герасимова

В ведомстве указали, что решение было принято в рамках гибридной войны Запада против России.

«Это сотрясание воздуха, поскольку юрисдикция МУС не распространяется на Россию, и принято в рамках гибридной войны Запада против нашей страны», - говорится в заявлении Совбеза.

Ранее Палата предварительного производства МУС выдала ордеры на арест Шойгу и Герасимова «в контексте ситуации на Украине», сообщает RT.

