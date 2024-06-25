В Совбезе назвали ничтожными ордера МУС на арест Шойгу и Герасимова
Решение палаты предварительного производства Международного уголовного суда (МУС) выдать ордеры на арест секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерия Герасимова ничтожно. Об этом заявили в пресс-службе аппарата Совбеза.
В ведомстве указали, что решение было принято в рамках гибридной войны Запада против России.
«Это сотрясание воздуха, поскольку юрисдикция МУС не распространяется на Россию, и принято в рамках гибридной войны Запада против нашей страны», - говорится в заявлении Совбеза.
Ранее Палата предварительного производства МУС выдала ордеры на арест Шойгу и Герасимова «в контексте ситуации на Украине», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru