В Совбезе назвали ничтожными ордера МУС на арест Шойгу и Герасимова

Решение палаты предварительного производства Международного уголовного суда (МУС) выдать ордеры на арест секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерия Герасимова ничтожно. Об этом заявили в пресс-службе аппарата Совбеза.

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В ведомстве указали, что решение было принято в рамках гибридной войны Запада против России.

«Это сотрясание воздуха, поскольку юрисдикция МУС не распространяется на Россию, и принято в рамках гибридной войны Запада против нашей страны», - говорится в заявлении Совбеза.

Ранее Палата предварительного производства МУС выдала ордеры на арест Шойгу и Герасимова «в контексте ситуации на Украине», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
ТЕГИ:Совет Безопасности РФ АрестГаагский СудСергей Шойгу

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