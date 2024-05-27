Песков: НАТО напрямую вовлечена в конфликт на Украине
Североатлантический альянс напрямую вовлечён в конфликт на Украине. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Комментируя призыв генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга рассмотреть вопрос о предоставлении Украине права атаковать территорию России западным орудием, он указал, что блок «повышает градус эскалации».
«НАТО... впадает в такой военный экстаз. Это та реальность, с которой нам нужно иметь дело и дальше», - заключил представитель Кремля.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что высказавшись в поддержку права Украины наносить удары по территории России западным оружием генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг превысил свои полномочия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru