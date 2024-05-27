СМИ: В НАТО обсуждают возможность защиты неба над Западной Украиной
Ряд стран НАТО обсуждают возможность расширения поддержки Киева, сообщает Bild со ссылкой на источники.
По данным издания, среди вариантов рассматривают обучение солдат ВСУ инструкторами альянса, доставку боеприпасов к линии соприкосновения и защиту неба Западной Украины.
За расширение поддержки выступают Эстония, Великобритания, Канада, Литва, Польша и Франция. При этом Германия и США занимают противоположную позицию, выступая против.
Ранее Economist сообщал, что нехватка взрывчатки мешает Европейскому союзу наращивать производство артиллерийских снарядов и ракет для поставок Украине. Издание подчеркивает, что многие десятилетия производство взрывчатки в Европе не осуществлялось в промышленных масштабах. Постройка завода по производству взрывчатки может занимать от трех до семи лет, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru