СМИ: В НАТО обсуждают возможность защиты неба над Западной Украиной

По данным издания, среди вариантов рассматривают обучение солдат ВСУ инструкторами альянса, доставку боеприпасов к линии соприкосновения и защиту неба Западной Украины.

За расширение поддержки выступают Эстония, Великобритания, Канада, Литва, Польша и Франция. При этом Германия и США занимают противоположную позицию, выступая против.

Ранее Economist сообщал, что нехватка взрывчатки мешает Европейскому союзу наращивать производство артиллерийских снарядов и ракет для поставок Украине. Издание подчеркивает, что многие десятилетия производство взрывчатки в Европе не осуществлялось в промышленных масштабах. Постройка завода по производству взрывчатки может занимать от трех до семи лет, передает «Радиоточка НСН».

