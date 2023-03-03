Песков: наращивание поставок оружия Киеву сделает конфликт на Украине более затяжным

В Вашингтоне продолжают придерживаться своей линии по наращиванию поставок оружия Киеву. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают «Известия».

По его словам, помимо этого США пытаются склонить к этому и своих союзников в Европе.

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Песков подчеркнул, что усиление поставок оружия существенным бременем станет для экономики Европы и отразится на европейских налогоплательщиках, но не сможет повлиять на ход спецоперации.

«Но то, что это сделает этот конфликт более затяжным и с более печальными последствиями для украинского народа — это факт», — добавил глава пресс-службы Кремля.

Ранее, как сообщала НСН, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об опасениях отправки войск стран ЕС на Украину.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ЕвропаУкраинаОружиеПоставкиСШАПесков
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