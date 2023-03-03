Песков: наращивание поставок оружия Киеву сделает конфликт на Украине более затяжным

Песков подчеркнул, что усиление поставок оружия существенным бременем станет для экономики Европы и отразится на европейских налогоплательщиках, но не сможет повлиять на ход спецоперации.

«Но то, что это сделает этот конфликт более затяжным и с более печальными последствиями для украинского народа — это факт», — добавил глава пресс-службы Кремля.

Ранее, как сообщала НСН, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об опасениях отправки войск стран ЕС на Украину.

