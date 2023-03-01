Пентагон: США почти не учитывают риск эскалации при поставке оружия Украине
Министерство обороны США считает, что Вашингтон практически не принимает во внимание угрозу резкой эскалации конфликта вокруг Украины при поставках оружия и военной техники Киеву, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя военного ведомства по политическим делам Колина Кола.
Он фактически признал, что специальная военная операция России направлена, в том числе на формирование по-настоящему многополярного мира. «Они рассчитывали, что Россия выйдет из этой войны великой державой в многополярном мире, а они выйдут из этого конфликта разбитой военной державой. Не знаю, где именно пролягут окончательные границы, когда этот конфликт завершится, но знаю, что наша политика была успешной в плане сохранения в живых суверенной, демократической, независимой Украины, обеспечения того, что Владимир Путин проиграет», — отметил Кол.
Ранее в Пентагоне заявили, что Киев должен самостоятельно платить за поставляемые вооружения. Пока Украина не делала никаких крупных закупок у американских военных компаний.
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