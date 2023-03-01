Пентагон: США почти не учитывают риск эскалации при поставке оружия Украине

Он фактически признал, что специальная военная операция России направлена, в том числе на формирование по-настоящему многополярного мира. «Они рассчитывали, что Россия выйдет из этой войны великой державой в многополярном мире, а они выйдут из этого конфликта разбитой военной державой. Не знаю, где именно пролягут окончательные границы, когда этот конфликт завершится, но знаю, что наша политика была успешной в плане сохранения в живых суверенной, демократической, независимой Украины, обеспечения того, что Владимир Путин проиграет», — отметил Кол.

Ранее в Пентагоне заявили, что Киев должен самостоятельно платить за поставляемые вооружения. Пока Украина не делала никаких крупных закупок у американских военных компаний.

