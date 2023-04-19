Песков: намерения Сеула поставлять оружие Киеву не стали новостью для Москвы
19 апреля 202313:16
Власти Южной Кореи заняли враждебную по отношению к России позицию после начала спецоперации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По его словам, намерение Сеула поставлять вооружения Киеву не стало новостью для Москвы.
«Все больше и больше стран будут пытаться втянуть непосредственно в этот конфликт», - добавил Песков.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил обсуждение в Кремле второй волны частичной мобилизации, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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19 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru