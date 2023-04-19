Песков: намерения Сеула поставлять оружие Киеву не стали новостью для Москвы

По его словам, намерение Сеула поставлять вооружения Киеву не стало новостью для Москвы.

«Все больше и больше стран будут пытаться втянуть непосредственно в этот конфликт», - добавил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил обсуждение в Кремле второй волны частичной мобилизации, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



