Песков: намерения Сеула поставлять оружие Киеву не стали новостью для Москвы

Власти Южной Кореи заняли враждебную по отношению к России позицию после начала спецоперации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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По его словам, намерение Сеула поставлять вооружения Киеву не стало новостью для Москвы.

«Все больше и больше стран будут пытаться втянуть непосредственно в этот конфликт», - добавил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил обсуждение в Кремле второй волны частичной мобилизации, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ОружиеУкраинаЮжная КореяДмитрий Песков

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