Песков надеется, что переговоры по безопасности в Европе начнутся в январе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что переговоры по гарантиям безопасности в Европе стартуют в январе. Об этом сообщает ТАСС.

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Ранее Министерство иностранных дел РФ передало США проекты российско-американского договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и стран НАТО. В частности, российская сторона предлагает ликвидировать связанную с ядерным оружием инфраструктуру вне своей территории, проявлять сдержанность во время военного планирования и учений, не предпринимать затрагивающие безопасность друг друга действия.

По словам Пескова, перед тем, как обсуждать личную встречу президентов США и РФ, нужно понять, каким будет ответ Запада на российские предложения. Он добавил, что форматы переговоров уже согласованы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий Песков
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