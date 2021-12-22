Песков надеется, что переговоры по безопасности в Европе начнутся в январе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что переговоры по гарантиям безопасности в Европе стартуют в январе. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее Министерство иностранных дел РФ передало США проекты российско-американского договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и стран НАТО. В частности, российская сторона предлагает ликвидировать связанную с ядерным оружием инфраструктуру вне своей территории, проявлять сдержанность во время военного планирования и учений, не предпринимать затрагивающие безопасность друг друга действия.
По словам Пескова, перед тем, как обсуждать личную встречу президентов США и РФ, нужно понять, каким будет ответ Запада на российские предложения. Он добавил, что форматы переговоров уже согласованы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,3 млн+25 264 / сут.
Умерли
300 тыс.+1 020 / сут.
Выздоровели
9,1 млн+42 322 / сут.
- Умер основатель «Билайна» Дмитрий Зимин
- Зеленский назвал список лиц, которые могут высказываться о внейшней политике
- РГО подтвердило обнаружение судна «Вайгач» в Арктике
- СМИ: Мать, бросившую двоих детей на улице, задержали
- Главы Генштабов РФ и США провели телефонные переговоры
- В Госдуму внесён проект о проверке ФСБ и МВД желающих получить оружие
- НХЛ объявила, что не отпустит игроков на Олимпиаду в Пекине
- Губернатор Подмосковья позитивно оценил итоги 2021 года
- Подмосковье может ввести новую льготу для многодетных вслед за столицей
- Диетолог раскрыла секрет быстрого восстановления после COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru