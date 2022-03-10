Песков: На Украине целями станут все, кто атакует военных РФ с оружием в руках

«Поэтому, конечно, если кто-то с оружием в руках будет атаковать наших военных, то они тоже станут целями», - добавил Песков.

Ранее президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», полковник Сергей Гончаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что отношение российских солдат и бойцов Донбасса к наемникам будет отличаться от «уважительного» обращения с ВСУ.