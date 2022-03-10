Песков: На Украине целями станут все, кто атакует военных РФ с оружием в руках

Из-за принятия президентом Украины Владимиром Зеленским закона, который разрешает всем жителям страны применять оружие, участники спецоперации тоже имеют право открывать ответный огонь. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, вооруженные действия украинских националистов вынуждают давать аналогичный ответ.

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«Поэтому, конечно, если кто-то с оружием в руках будет атаковать наших военных, то они тоже станут целями», - добавил Песков.

Ранее президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», полковник Сергей Гончаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что отношение российских солдат и бойцов Донбасса к наемникам будет отличаться от «уважительного» обращения с ВСУ.

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ФОТО: РИА Новости Константин Михальчевский
ТЕГИ:ВоенныеВоенная ОперацияУкраинаРоссияДмитрий Песков
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