Генассамблея ООН одобрила резолюцию России о годовщине ВОВ

Генеральная Ассамблея ООН одобрила предложенную Россией резолюцию, приуроченную к 80-летию окончания Второй мировой войны. В документе содержится призыв провести в мае 2025 года специальное торжественное заседание в память о жертвах конфликта, сообщает РИА Новости.

Резолюция, подготовленная Россией совместно с рядом государств, включая Китай, Иран, Сербию и страны СНГ, была принята консенсусом. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее призвал членов организации поддержать инициативу, отметив важность сохранения памяти о тех, кто боролся против нацизма.