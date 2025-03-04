Генассамблея ООН одобрила резолюцию России о годовщине ВОВ
Генеральная Ассамблея ООН одобрила предложенную Россией резолюцию, приуроченную к 80-летию окончания Второй мировой войны. В документе содержится призыв провести в мае 2025 года специальное торжественное заседание в память о жертвах конфликта, сообщает РИА Новости.
Резолюция, подготовленная Россией совместно с рядом государств, включая Китай, Иран, Сербию и страны СНГ, была принята консенсусом. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее призвал членов организации поддержать инициативу, отметив важность сохранения памяти о тех, кто боролся против нацизма.
Документ также предлагает государствам-членам ООН, неправительственным организациям и частным лицам отмечать 8-9 мая как дни памяти жертв войны. Помимо этого, в резолюции содержится призыв к странам воздерживаться от угрозы силой или ее применения в международных отношениях.
Принятый Генассамблеей документ носит рекомендательный характер, передает «Радиоточка НСН».
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