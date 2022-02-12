Песков: Мюнхенская конференция становится «клубом одной точки зрения»

Представитель Кремля усомнился, что Мюнхенская конференция потеряла свою актуальность как площадка для обсуждений.

«Она по-прежнему для многих интересна и востребована. Но она теряет свою востребованность для нас, потому что она теряет объективность. Она превращается в клуб одной точки зрения», — поделился Песков в беседе с РИА Новости.

Пресс-секретарь отметил, что для Москвы более привлекателен Валдайский клуб, где «сталкиваются разные точки зрения».

Мюнхенская конференция по безопасности запланирована на 18-20 февраля. Впервые за два года мероприятие пройдет в очном формате. Президент Владимир Путин не будет принимать участие в конференции.

