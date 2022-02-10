Экс-советник Тельчик рассказал, как уговорил Путина выступить на Мюнхенской конференции
Экс-советник и соратник канцлера Германии Гельмута Коля Хорст Тельчик рассказал, как 15 лет назад пригласил Владимира Путина на Мюнхенскую конференцию. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.
Он отметил, что сделал это на одной из встреч с президентом в России, подчеркнув, что Путин сдержал свое слово и приехал на мероприятие.
По его словам, 10 февраля 2007 года в своем выступлении российский лидер поднял сразу несколько важных вопросов, в том числе о плане размещения систем ПРО США в Болгарии и Румынии. По мнению Путина, они были направлены не столько против Ирана, сколько против России.
Тельчик заявил, что еще тогда говорил о необходимости диалога между США, НАТО и Россией.
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