Экс-советник Тельчик рассказал, как уговорил Путина выступить на Мюнхенской конференции

Экс-советник и соратник канцлера Германии Гельмута Коля Хорст Тельчик рассказал, как 15 лет назад пригласил Владимира Путина на Мюнхенскую конференцию. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.

Он отметил, что сделал это на одной из встреч с президентом в России, подчеркнув, что Путин сдержал свое слово и приехал на мероприятие.