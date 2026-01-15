Песков: Москва согласна с мнением Трампа, что Зеленский тормозит мирный процесс

Россия согласна с мнением президента США Дональда Трампа, что мирный процесс тормозит именно украинский лидер Владимир Зеленский. Как пишет RT, об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Лавров: Россия остается остается открытой к переговорам по Украине

По его словам, Москва по-прежнему открыта к переговорам. При этом её позиция широко известна, а позиция Киева с каждым днём ухудшается.

«Давно настало время для Зеленского взять на себя ответственность и принять соответствующее решение», - заключил он.

Ранее Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин готов к заключению сделки, однако Киев готов на это «в меньшей степени», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

