Песков: Москва согласна с мнением Трампа, что Зеленский тормозит мирный процесс

По его словам, Москва по-прежнему открыта к переговорам. При этом её позиция широко известна, а позиция Киева с каждым днём ухудшается.

«Давно настало время для Зеленского взять на себя ответственность и принять соответствующее решение», - заключил он.

Ранее Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин готов к заключению сделки, однако Киев готов на это «в меньшей степени», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

