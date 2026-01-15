Песков: Москва рассчитывает, что визит Уиткоффа и Кушнера в РФ состоится
Москва рассчитывает, что визит спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию состоится после согласования дат. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, у американцев было много разговоров как с украинцами, так и с европейцами.
«Важно, чтобы и российская сторона также изложила свои взгляды на те обсуждения, которые ведутся», - заключил представитель Кремля.
Ранее политолог-американист Рафаэль Ордуханян заявил, что перспективы возможного визита Уиткоффа и Кушнера в Москву выглядят сомнительными, поскольку реальной повестки для переговоров сейчас нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
