Песков: Москва рассчитывает, что визит Уиткоффа и Кушнера в РФ состоится

По его словам, у американцев было много разговоров как с украинцами, так и с европейцами.

«Важно, чтобы и российская сторона также изложила свои взгляды на те обсуждения, которые ведутся», - заключил представитель Кремля.

Ранее политолог-американист Рафаэль Ордуханян заявил, что перспективы возможного визита Уиткоффа и Кушнера в Москву выглядят сомнительными, поскольку реальной повестки для переговоров сейчас нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

