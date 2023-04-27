Песков: Москва приветствует любые меры по урегулированию ситуации на Украине
27 апреля 202313:13
Москва одобряет любые меры, которые приведут к миру на Украине, а также к выполнению намеченных ранее целей специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Так он прокомментировал телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и украинского президента Владимира Зеленского, который состоялся накануне.
«Мы готовы это приветствовать», - добавил Песков.
Ранее Си Цзиньпин призвал Зеленского к переговорам, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru