Песков: Москва приветствует любые меры по урегулированию ситуации на Украине

Москва одобряет любые меры, которые приведут к миру на Украине, а также к выполнению намеченных ранее целей специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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Так он прокомментировал телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и украинского президента Владимира Зеленского, который состоялся накануне.

«Мы готовы это приветствовать», - добавил Песков.

Ранее Си Цзиньпин призвал Зеленского к переговорам, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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